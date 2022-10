Cina | Hu Jintao e il mistero della cartelletta rossa | le ipotesi del suo allontanamento dal Congresso del Partito comunista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) La scena è stata ripresa dalle telecamere dei media internazionali e ha destato scalpore, oltre a destare molti interrogativi. Ma al momento una versione ufficiale sui motivi dell’di Hu, ex presidente cinese, daldelnon c’è. E i dubbi aumentano anziché diminuire. Il video infatti lascia aperta sia l’che Hu fosse in uno stato di malessere, forse confusionale; sia l’altra, cioè che pur malmesso fosse comunque ben presente a se stesso e alla situazione, ma che l’abbiano più o meno gentilmente fatto uscire di scena perché ha fatto qualcosa che non doveva fare, probabilmente collegato a tutto quel trafficare con una certa. In an unexpected move at such a heavily choreographed ...