Ciclismo | gli U23 italiani che passeranno professionisti nel 2023 Germani salta nel WorldTour | tanti innesti per la Bardiani

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Terminata una stagione grigia per ilsu strada italiano maschile, si iniziano a definire le rose dei team per la prossima stagione. Come sempre, uno degli elementi più interessanti di questa fase della stagione è scoprire quali corridori U23 faranno il salto nei. Il numero dei “passaggi” già confermati è piuttosto basso, appena 8, dato in netto calo rispetto alle scorse stagioni. Il solo Lorenzoentrerà in una squadra, venendo promosso dalla Groupama-FDJ alla squadra maggiore. Stesso destino sarebbe potuto capitare a Marco Frigo, sotto contratto con la Israel-Premier Tech, che però perderà la licenza WT dalla prossima stagione. Continua il progetto giovani della-CSF-Faizané, che ingaggerà gli altri cinque azzurrini di questa lista. Di seguito la lista ...