OA Sport

Il Comitato Memorial Michael Antonelli , Società Juvenes, I Nuovi Serenissimi del Titano lanciano una nuova iniziativa di Solidarietà a favore dell' Ex Corridore JuvenesROSSI nella categoria Esordienti 2013/2014 , Allievi 2015/2016 , Juniores 2017/2018 con V. P. M. Porto Sant'Elpidio Fermo (Marche) e Nazionale della Federazione Sammarineseai ...... Giulio Vitali (Gruppo Sportivo Pianello),Bardi (Team Go Fast Puglia) tra i G6 uomini, Noemy ... Cristian Vargas (Velo Club Cattolica) e Walter Vaglio (Scuola diTugliese Salentino) tra ... Ciclismo, Diego Rosa si ritira a 33 anni e torna alla mountain bike «La fine di un capitolo non è sempre la fine di una storia»: è così che Diego Rosa annuncia la sua decisione di chiudere con il ciclismo su strada per tornare al suo primo amore, la mountain bike. «Il ...Il Comitato Memorial Michael Antonelli, la Società Juvenes Ciclismo e i Nuovi Serenissimi del Titano lanciano una nuova iniziativa di Solidarietà a favore ...