Chiama il papà sparito da ore | risponde l' obitorio | È qui | ma è morto

Si aprono dei spiragli per riaprire i negoziati per una tregua in Ucraina. La Russia infatti è pronta a dialogare con Papa Francesco , così come con gli americani e con i francesi. Ma 'chiZelensky', ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nella sua quotidiana conferenza stampa commentando la richiesta del presidente francese Emmanuel Macron al pontefice di dialogare ...Plauso da Peskov invece per l'iniziativa proposta da Macron per un dialogo di pace che coinvolga anche il Santo Padre: "Ma chiZelensky" ha concluso il portavoce di Mosca. Dagli Stati Uniti ...