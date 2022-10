Champions League | la Juventus cerca il colpo in casa del Benfica | il ‘2’ a 3 | 75 | Le nostre scommesse

(Di martedì 25 ottobre 2022) 2022-10-24 23:42:00 Fermi tutti! L’imperativo è vincere per continuare a cullare il sogno di una qualificazione agli ottavi diche appare particolarmente compromessa. Vigilia di attesa, dunque, per unache domani sera, martedì 25 ottobre, alle 21 affronterà quelche è in testa al Gruppo H, a pari punti con il Paris Saint Germain, grazie agli otto punti sinora conquistati, ben cinque in più dei bianconeri. E con sole due partite ancora da giocare ai bianconeri oltre a due vittorie, con i portoghesi e con i francesi, devono sperare che gli israeliani del Maccabi Haifa riescano a bloccare una delle due capolista. Complicato ma non impossibile soprattutto se Allegri riuscirà a proporre una squadra degna di tal nome che comunque è reduce da una miniserie di due vittorie consecutive contro ...

...ha annunciato la decisione del tecnico il quale terrà domani una conferenza stampa per congedarsi da un club che ha portato alla conquista dell' Europanel 2021 alle semifinali di...E' come una formula matematica, neanche di quelle più complicate, ed è la storia della Juventus in questa. Domani sera affronta il Benfica nel cuore rosso del Da Luz: ai lusitani ...Trittico pronostici Champions. Comincia una quinta e penultima giornata di grande pathos per le squadre italiane impegnate in Champions League, anche se a rischiare maggiormente è la Juventus, costret ...Fabio Caressa, presente negli studi di Sky, ha commentato il prossimo impegno del Milan in Champions League: “Chi è a disposizione deve bastare per il Milan in Champions ...