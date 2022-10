Champions League | Inter - Viktoria Plzen | dove vederla in tv e probabili formazioni

Mercoledì nerazzurri a San Siro a caccia di una vittoria che garantirebbe il passaggio agli ottavi con una gioranta di ...Napoli e Inter in campo mercoledì: partenopei per il primo posto, nerazzurri per cementare la qualificazione agli ...Difficile, complicata ma non ancora impossibile; la Juventus sa di avere bisogno di quasi un miracolo per qualificarsi agli ottavi ma ancora non è fuori ...Mercoledì nerazzurri a San Siro a caccia di una vittoria che garantirebbe il passaggio agli ottavi con una gioranta di anticipo ...