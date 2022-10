Champions League – Dinamo-Milan | la partita alla moviola | LIVE NEWS

Al termine dell'incontro c'è da sottolineare assolutamente la prestazione assurda di Errick McCollum, autore di 33 punti, ma bisogna evidenziare anche la buona prova di Sipahi (15 punti) e le doppie ...Dopo la sconfitta con io Maccabi Haifa , la terza in quattro partite del girone, l'avventura indella Juventus è appesa alla matematica. Combinazioni complesse, perché agli uomini di Allegri non basterà vincere le ultime due partite rimaste , contro Benfica e Psg . Serviranno ...Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Rangers di Champions League, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone si è soffermato sul suo ambientamento a Napoli: "Sono contento, dal primo ...Per la Champions League della Juventus è arrivato il momento della verità. I bianconeri sono terzi nel girone H a quota 3 punti dietro a Psg (8), e Benfica (8), per sperare ancora ...