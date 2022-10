Champions League | Dinamo-Milan 0-4 | rossoneri secondi nel girone

Sky Sport

Tutto facile per il Psg come da pronostico. I francesi liquidano la pratica Maccabi in poco più di mezz'ora e lo fanno grazie alle fiammate del super tridente a cui Galtier non rinuncia proprio per ...Quarta sconfitta in cinque gare di, e per la Juve si chiude l'avventura in. Con il Benfica finisce 4 - 3: Vlahovic risponde ad Antonio Silva, poi un rigore di Joao Mario e una doppietta di Rafa Silva sembrano chiudere il match, prima che Milik e McKennie ... Champions League, risultati e highlights. Psg e Benfica agli ottavi con Chelsea e Dortmund la Juventus è fuori dalla Champions League. Con la sconfitta per 4-3 patita a Lisbona contro il Benfica, i bianconeri hanno detto addio alle residue speranze di essere fra le 16 meraviglie che nel ...Altra giornata di Champions che ha detto molto su chi andrà agli ottavi, chi dovrà ancora lottare e chi invece dovrà salutare la competizione. Nelle gare del pomeriggio ...