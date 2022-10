Champions | Benfica - Juventus di stasera senza goal - line technology | ecco perché

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ladi Allegri questa sera si gioca il tutto per tutto. Il destino inLeague dei bianconeri passa dalla sfida dial Da Luz di Lisbona, contro il. Ma in una sfida già ...

La federazione continentale utilizza il cosiddetto sistema Hawk - Eye (occhio di falco), che utilizza sette telecamere gestite da un software di controllo. La UEFA ha specificato che questo problema ...... poi si potrà sperare: la Juventus non ha più il destino ditra le proprie mani. "Dobbiamo fare punti ma non dipenderà soltanto da noi, è ilad essere proprietario del suo futuro" ...(ANSA) - ROMA, 25 OTT - La partita della Champions League di questa sera a Lisbona fra Benfica e Juventus, non potrà disporre della 'Goal line technology dell'Uefa'. Il ...Benfica-Juventus in programma a Lisbona questa sera alle 20:45, si giocherà senza l'ausilio della Goal Line Technology.