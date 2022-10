Challenger Ortisei 2022 | Seppi saluta il tennis | al secondo turno va Hanfmann

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Andreasviene eliminato al primodeldiil. L’altoatesino perde in tre set (5-7 6-3 6-4) contro il tedesco Yannick, che s’impone dopo due ore di gioco. Il trentottenne di Caldaro vince in lotta un primo set in cui rimonta uno svantaggio di 2-5 ed annulla complessivamente quattro set point (due consecutivi). Il tedesco ha vita facile nella seconda frazione, conquistata abbastanza agilmente. Rammarico per l’esito del terzo e decisivo set, in cui il veterano azzurro non concretizza un vantaggio di 3-1 e manca due palle break di fila nel decimo game con il teutonico al servizio per il match. Negli altri match bene Luca Nardi, che ha la meglio per 7-6(4) 6-4 sul russo Kachmazov. Successo in ...