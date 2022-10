Cerveteri | studenti si masturbano in classe durante le lezioni Le mamme | ”Si stavano solo grattando”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 ottobre 2022). L’impresa più difficile per un genitore è fare in modo che le paure e le apprensioni per i propri figli non prendano il sopravvento sulle speranze che hanno per il loro futuro. E la paura di non essere all’altezza, di non essere amati e di poter far mancare qualcosa ai propri figli è all’ordine del giorno. Ma c’è anche un altro grande problema nell’educazione di un figlio, che non procede dalla paura in senso stretto, bensì dalla disattenzione e dal materialismo consumista della nostra epoca moderna. Si di tutto per concedere ai propri figli ogni agio, ogni richiesta e ogni bene materiale, dimenticando il resto, come se gli oggetti che regaliamo loro possano compensare le nostre assenze. La cultura dell’accondiscendenza smisurata e illimitata procede direttamente da una ”non presenza attiva del genitore” nell’educazione.piange la ...