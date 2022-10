Caso Juve | plusvalenze fittizie per 155 milioni ed erosione del capitale sociale nascosta I pm volevano arrestare Andrea Agnelli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022)del, attività in Borsa proseguita “indebitamente” pur “in presenza di un patrimonio netto negativo”, indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni Iva tra il 2019 e il 2021 che hanno consentito di “detrarre indebitamente l’imposta per un ammontare complessivo di 409.452 euro”. Sono questi, come si ricava dall’avviso di conclusione delle indagini, gli addebiti che la procura di Torino muove a carico della societàntus, chiamata in causa come persona giuridica, attraverso il comportamento dei suoi dirigenti. Dirigenti per cui la Procura di Torino aveva depositato al giudice delle indagini preliminari richiesta per l’applicazione di misure cautelari personali (per alcuni indagati) e reali. La richiesta, però, è stata rigettata dal giudice e la Procura ...