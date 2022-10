Caso Brittney Griner | la giocatrice WNBA rimane detenuta in Russia

Leggi su 361magazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Pessime notizie per la campionessa diPessime notizie per. non c’è pace per la, stella della Nazionale femminile americana di Basket e della. La campionessa, che si trovava a febbraio ina giocare di ritorno negli States è stata fermata con l’accusa di detenzione di stupefacenti. Da allora è iniziato il suo calvario. Oggi, 25 ottobre, l’ultimo anno. La Corte d’appello di Mosca ha, infatti confermato la condanna a nove anni di reclusione per la cestista. La, non era presente in aula ma è apparsa in collegamento video nell’aula di tribunale di Krasnogorsk. Una doccia fredda dato che i suoi legali Maria Blagovolina e Alexander Boykov, si erano detti fiduciosi su una ...