Agenzia askanews

L'raggiunto oggi è importante perch si sono varate delle modifiche, rispetto al documento ...valore e proprietari che si ritroveranno costretti a dover mettere in ordine energetico la loro...La riduzione dei consumi è stata definita incon A2A e Atm. Sui bus elettrici, sui tram e ... Chi non vuole lavoare da, è destinato ai coworking. Sui negozi: "Abbiamo intenzione di aprire ... Casa, accordo dei ministri Ue sugli obblighi di classe energetica (ASI) L'Iran ha il forte desiderio di raggiungere un accordo buono, forte e sostenibile nei colloqui per la rimozione delle sanzioni e il rilancio del patto nucleare del 2015 ...Dal piano in cui si trova alla presenza della cantina, dalla vista panoramica al garage: tutti i coefficienti che determinano il prezzo del tuo immobile.