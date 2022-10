Carolina Marconi | rivelazione sui testimoni di Geova | “Mia madre e mia sorella sono dentro””

... ha detto Gnocchi sfogandosi soprattutto con Patrizia Rossetti e alla presenza die Luca Salatino. 'Ma sei lei (ndr) mi ha detto devo fare due zucchine, faccio anche la ...Con il suo modo di fare ed il sorriso contagiosoal GF Vip conquista sempre più il pubblico anche per le scelte di ...Dopo aver ascoltato le ragioni di Antonino, Carolina ritiene giusto parlare con Giaele per darle qualche consiglio. Il ragazzo, secondo lei, ha sbagliato a non prendere le sue difese. La capisce perch ...Carolina Marconi racconta la storia della sua famiglia, i cui membri apparterrebbero in parte ai Testimoni di Geova: “Mia sorella si è ...