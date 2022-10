Carolina Marconi fa delle rivelazioni sui Testimoni di Geova | “Mia sorella | mia mamma e io”

Leggi su biccy

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ieri sera Nikita ha parlato del suo passato neidie di come abbia deciso a 16 anni di lasciare il movimento religioso, portando i suoi genitori a cacciarla di casa. Subito dopo la puntata del GF Vipsi è avvicinata alla coinquilina e le ha fattoconfidenze. La donna ha parlato di una sua‘disassociata’ e di sua madre ‘che è dentro’; le due donne pare non si parlino.: “Mianon può parlare con mia”. “Mialo è stata per 18 anni ed è dissociata poi. Mial’altra è da 5 anni, miaè da quasi 3. Se sono fuori o dentro? No, non sono disassociate, sono dentro. Io invece sono in ...