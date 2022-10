Caro energia | quando scenderanno le bollette del gas e della luce

(Di martedì 25 ottobre 2022) La mattinata di ieri viene solcata dal calo del prezzo del gas, che scende fino ai 100 euro a megawatt/ora, livello più basso da giugno. A chiusura del mercato di Amsterdam, peraltro, il prezzo si attesterà sotto «quota 100», a 99, con dei minimi raggiunti durante la seduta di 93,1. Un livello di gran lunga più basso rispetto ai 350 euro toccati a fine agosto. Il Tempo ne chiede spiegazione a Davide Tabarelli, presidente di Nomismae docente universitario. Presidente, perché il prezzo è calato così, rispetto alle scorse settimane? «Eravamo stupefatti per la rapidità, la deflagrazione e l'esplosione del prezzo del gas ad agosto. Allo stesso modo ora siamo sorpresi di questo calo. In mercati altamente finanziarizzati, con una tragedia in corso di carattere energetico, che vede un ammanco del 40% con una domanda rigida, è inevitabile ci siano violente ...

