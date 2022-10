Caro bollette | la Cgil pensionati in Prefettura | “Misure urgenti per far fronte alla crisi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La gravissimasocio economica che si è abbattuta in questi ultimi mesi, investendo anche il Sannio, è stata oggetto di una manifestazione di protesta condotta ddi Benevento. Dopo un sit in svoltosi in piazza Castello, una delegazione è stata accolta dal vice Prefetto.e un disagio evidente da patte dei: questi i due punti su cui si è focalizzato il sindacato. Sono 95.000 inel Sannio e oltre l’80% in condizioni di particolare criticità socio economica con una pensione minima. “Qualcosa bisogna fare, il Governo deve intervenire al più presto“. Questo il messaggio consegnato. Luciano Valle, ...