Caro bollette | aiuti per le famiglie | le prime proposte del Governo Meloni

(Di martedì 25 ottobre 2022) Che cosa farà ilper ile per le spese che gli italiani dovranno sostenere nei prossimi mesi, mesi invernali che inevitabilmente vedranno i costi schizzare alle stelle? Ne ha parlato oggi la neo premier, che nel suo discorso, ha spiegato quello il nuovocercherà di fare contro il. La, nel suo discorso, ha riconosciuto i passi avanti registrati in Europa grazie allo sforzo delDraghi. Ha però spiegato che per contrastare i rincari energetici non basta. Stando a quanto detto nel suo discorso programmatico, Giorgiaha spiegato che il lavoro del nuovo, si concentrerà sul rinnovare glia imprese e ...

...previsto il- energia sarà la priorità per il governo Meloni . A confermarlo è la stessa presidente del Consiglio nel discorso di in cui ha chiesto la fiducia alla Camera e al Senato....Tra i primi incontri in programma quello con i sindacati che chiedono al governo un confronto e risposte alle emergenze, dalper le famiglie e le aziende, alla perdita del potere d'...A Palermo manifestazione contro il caro bollette. In piazza titolari di panifici assieme ad altre categorie di lavoratori e commercianti arrivati anche da altre zone della Sicilia ...Si sono dati appuntamento in centinaia sulle strade di Palermo per protestare contro il caro bollette degli ultimi mesi. Imprenditori, pensionati e studenti: storie diverse ma con un obiettivo comune, ...