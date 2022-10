Cariche alla Sapienza | il ministro dell’Interno Piantedosi | “Manganellate? No | la polizia ha impedito l’assalto a una cerimonia autorizzata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) “? No, laha fatto in modo che non ci fossea unae che una manifestazionesi svolgesse liberamente“. Così il neoed ex prefetto, Matteo, ha risposto alle domande dei cronisti sulle tensioni, dove un gruppo di studenti che protestava contro un evento di FdI è stato caricato e manganellato. Caso fortemente criticato in Aula dal leader del M5s, Giuseppe Conte, che ha parlato di “immagini di brividi”. Sul tema migranti, vieterà l’ingresso nei porti alle Ong? “Vediamo che succede. Se avete letto la direttiva c’è scritto che va segnalato, per poi fare delle verifiche secondo il comportamento che assumeranno” risponde ...