Cardarelli | premialità per medici che scelgono il pronto soccorso

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Domani ilospita la discussione nazionale sui problemi delin tutta Italia. Noi ora lavoriamo per migliorare l’emergenza, e stiamo facendo scouting nei reparti per trasferire qui alcuni, attraverso laper performance”. Così all’Ansa Antonio D’Amore, direttore generale dell’ospedale più grande di Napoli, fa il punto sui problemi deldel, che dirige dall’inizio di agosto. “Idell’emergenza – spiega D’Amore – guadagnano meno dei colleghi perché non possono farena autonoma e affrontano continuamente pazienti gravi. Alerano 35 un anno fa, poi andati via in 10, scegliendo altre strade, quindi ora ne abbiamo ...