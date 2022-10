Carburanti | ancora in calo oggi i prezzi di benzina e diesel

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) –inconsigliati dei, come pure le medie nazionali deipraticati alla pompa. Andamento contrastato per le quotazioni dei prodotti raffinati, con lain discesa e il gasolio in rialzo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di quattro centesimi al litro iconsigliati del gasolio. Per Tamoil -1 cent/litro sul gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,696 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,700, pompe bianche 1,686), ...

ITALIA -in calo i prezzi consigliati dei, come pure le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Andamento contrastato per le quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina in ...... residuo dell'azione distruttrice del fuoco " si configurauna volta come reliquia di un ... "Si possono produrere scintille", installazione di Michele Spanghero, Monopoli, Ex Deposito. ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Quotidiano Energia - Continuano a calare lievemente i prezzi dei carburan ...Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Tamoil -1 cent/litro sul gasolio Ancora in calo i prezzi con ...