Caos Ronaldo | lo United ha deciso | la mossa del club spiazza

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il futuro di Cristianoè ancora in forte bilico. Il rapporto con il Manchestere con Ten Hag non è dei migliori. L’avventura di Cristianocon la maglia del Manchesterè ormai ai titoli di coda. Ilinglese ha messo fuori rosa il portoghese e il rapporto tra Cristiano ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tanto che lo ha confermato giovedì un comunicato del club dei Red Devils: 'Cristianonon ... CR7 Minuto 89: clamoroso sfregio al mister, United- GuardaPugno duro del Manchester United nei confronti di Cristiano, che ha lasciato la panchina per dirigersi negli spogliatoi prima del fischio finale della ... United- GuardaIl futuro di Cristiano Ronaldo e quello di Ancelotti: l'intreccio è clamoroso, possono arrivare le dimissioni immediate.Alla Gazzetta dello Sport, Ronaldo il Fenomeno ha raccontato cosa voleva dire essere un attaccante ai suoi tempi, quando in campo non c'erano 100 telecamere a partita e le punte erano molto meno tutel ...