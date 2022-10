Can Yaman al settimo cielo | ' ' L' ho fatto | sulla Tv italiana ho portato' '

E ci hanno regalato uno degli attori del momento:, amatissimo da tutti nella nostra penisola. Questa nuova serie televisiva si chiama Terra Amara, e ha già riscosso moltissimo successo ...Viola come il mare è stato un flop esembra abbia espresso il suo parere a proposito con un post su ...Can Yaman è fiero di aver portato una vera delizia turca nella serie tv Viola come il Mare, e non stiamo parlando del suo fisico scolpito.Viola come il mare, la fiction che ha visto come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, si è rivelata un flop. Contro tutte le previsioni. Ecco il commento di Can Yaman in seguito al fallimento ...