Campagna nastro rosa | consegnata all’alberghiero Ferraioli la panchina della Lilt Napoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sensibilizzare le donne sull’importanzaprevenzione ediagnosi precoce del tumore al seno. E’ l’obiettivonazionaleLega Italiana per la Lotta ai Tumori “” celebrata nel capoluogo campano, in piazza Nazionale, con la donazione di unatargataall’istituto alberghiero partenopeo “Antonio Esposito”. “Nei duepandemia covid – ha spiegato il presidente, il professor Adolfo Gallipoli D’Errico – abbiamo registrato in Italia un calodomanda di prevenzione senologica di circa il 29 per cento rispetto al ...