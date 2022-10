Camorra | Bruscolotti ex calciatore Napoli tra le vittime di usura | 11 arresti nel blitz a Fuorigrotta

Gazzetta del Sud

C'è anche l'ex calciatore del Napoli Giuseppe Bruscolotti tra le vittime del giro di usura della camorra, che ha portato a undici provvedimenti cautelari a Fuorigrotta. Il blitz dei carabinieri è avvenuto all'alba di martedì 25 ottobre. Le vittime, come diversi imprenditori, aveva dovuto versare interessi fino al 40% per denaro avuto in prestito. Camorra, droga ed estorsioni: 12 arresti. Anche l'ex calciatore Bruscolotti vittima di usura. Operazione in corso della Direzione Distrettuale Antimafia tra Napoli e provincia. Nell'ambito delle indagini su un giro di usura gestito dalla camorra sono state emesse dodici ordinanze di custodia cautelare.