Camera | inizia il dibattito tra i deputati per la fiducia al governo Meloni – La diretta

Leggi su open.online

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo che Giorgiaè ritornata da Palazzo Madama – dove si era recata per consegnare il testo delle dichiarazioni programmatiche che farà domani, 26 ottobre – è ripresa la seduta di Montecitorio. Ihanno espresso la posizione personale e dei rispettivi gruppi riguardo al discorso fatto in Aula dal presidente del Consiglio. Riccardo Ricciardi, il primo a parlare del Movimento 5 stelle, ha annunciato l’opposizione del suo partito al: «La Resistenza ha costruito questa nazione e una menzione per quei giovani forse poteva farla – ha detto in un passaggio il vicepresidente del Movimento -. Avremo l’onestà intellettuale di fare davvero sempre il bene degli italiani in Italia e in Europa, ha concluso, in riferimento al voto contrario allache esprimeranno i grillini. Dopo ...