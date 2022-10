Calciomercato | ManUtd Il Sun insiste ' Ipotesi Napoli per CR7'

Tiscali

Secondo il tabloid britannico il club azzurro continua a seguire con interesse il portoghese LONDRA (INGHILTERRA) - La rottura tra Cristiano Ronaldo ed Erik Ten Hag trova grandi spazi sui tabloid ...Secondo la stampa inglese tutto è ossibile, anche per ilè pronto a lasciare libero a gennaio lo stesso Ronaldo. - foto Image - . ari/red 22 - Ott - 22 12:55 22 ottobre 2022 Calciomercato: ManUtd. Dalot in scadenza, il Barça ci prova Secondo il tabloid britannico il club azzurro continua a seguire con interesse il portoghese LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - La rottura ...Lo spagnolo è stato il migliore in campo contro il Monza; in particolare sembra molto in forma ultimamente anche se il suo futuro è incerto. Dopo una discreta prima stagione con il Milan il prestito d ...