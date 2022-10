Calciomercato Juventus | preso il nuovo Pirlo? Fortissimo e costa poco

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lasembra intenzionata a rinforzare il proprio centrocampo e, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe seguendo un baby fenomeno. Quanto stiamo vedendo in questa prima parte di stagione non può rendere felici i tifosi bianconeri che rischiano di vedere la loro squadra lottare, per il terzo anno di fila, per il quarto posto. Obiettivo sicuramente nobile ma che si allontana enormemente da quelle che sono le ambizioni dellaspecialmente dopo il mercato effettuato con una serie di innesti di qualità. Proprio sul mercato sembra che la società voglia tornare per regalare ad Allegri ulteriori rinforzi; andiamo a vedere su quale giocatore lasembra aver messo gli occhi. LaPresseManca ancora diverso tempo eppure lasembra stia già pensando al mercato per rinforzare ulteriormente una rosa che ...

, Allegri out: i tifosi hanno deciso Allegri © LaPresseE' quello che chiedono sui social i tifosi bianconeri mandando, ancora una volta, in tendenza l'hashtag #allegriout. Non c'....it vi offre le due sfide tra Benfica ee tra Dinamo Zagabria e Milan in tempo reale. Formazioni UFFICIALI Benfica -e Dinamo Zagabria - MilanBENFICA (4 - 2 - 3 - 1): ...Non era la Juventus di adesso, ma una squadra in ricostruzione dopo calciopoli. Guidati da Ciro Ferrara, i bianconeri chiusero al terzo posto dietro a francesi e tedeschi. Il Bordeaux chiuse il girone ...Dinamo Zagabria 0 Milan 4 Il Milan si prende una vittoria d’autorità in casa della Dinamo Zagabria e si avvicina agli ottavi di finale di Champions League .