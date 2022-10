Calcio | Spalletti | ' urlo The Champions è eruzione d' amore'

''L'urlo 'The Champions' del Maradona è un copyright tutto nostro, rappresenta l'eruzione dell'amore dei napoletani per questo sport''. Lucianoin conferenza stampa, nel presentare la partita di domani con i Rangers di Glasgow descrive così la passione dei tifosi del Napoli per la loro squadra. . 25 ottobre 2022''Nell'ultima in Champions - conclude- con il Liverpool alla fine del primo tempo stavano 1 - 1 ed avevano avuto altre situazioni nette per fare gol''. . 25 ottobre 2022Il difficile cammino dei rossoneri e, soprattutto, dei bianconeri passa rispettivamente da Zagabria e Lisbona. Per Napoli e Inter, invece, serve solo non rilassarsi. La quinta giornata della fase a gi ...Alla vigilia della sfida di Champions contro i Rangers, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha risposto alle domande della stampa nella sala conferenze del Training Center di Castel Volturno. Ad ...