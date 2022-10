Brittney Griner | la Russia conferma la condanna a 9 anni per droga alla cestista Usa

(Di martedì 25 ottobre 2022) Per la Casa Bianca è un processo farsa. La campionessa americana di basket resta in carcere in. Il tribunale di Krasnogorsk ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali

Una Corte d'appello della regione di Mosca ha confermato la condanna a nove anni di reclusione per Brittney Griner, star del basket americano, incarcerata dal febbraio scorso in Russia. Per la Casa Bianca è un processo farsa. La campionessa americana di basket resta in carcere in Russia. Il tribunale di Krasnogorsk ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali. La Corte d'appello del tribunale di Krasnogorsk ha confermato la condanna a nove anni di reclusione per Brittney Griner, cestista americana riconosciuta colpevole.