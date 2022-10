Brittney Griner | confermata in appello a Mosca la condanna a 9 anni per la star del basket americano

(Di martedì 25 ottobre 2022) A poco più di due mesi dalla sentenza di primo grado, una Corte d’diha confermato oggi laa noveper la cestista americana, riconosciuta colpevole di possesso di stupefacenti. La notizia è riportata dall’agenzia Interfax.dele due volte campionessa olimpica, è in carcere in Russia da quando, nel febbraio scorso, fu arrestata al suo arrivo all’aeroporto Sheremetevo didopo che la polizia le aveva trovato nel bagaglio sigarette elettroniche liquide contenenti olio di hashish. La quantità, secondo quanto precisato oggi dal suo avvocato in aula, era di 0,72 grammi. Al processo di primo grado lasi era ...

