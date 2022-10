Borussia Dortmund vs Manchester City – pronostico e possibili formazioni

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilsi aggiudicherà il primo posto nel Gruppo G della Champions League se riuscirà a evitare la sconfitta in trasferta contro ilmartedì 25 ottobre. I padroni di casa, invece, hanno bisogno di altri due punti per essere certi di passare alle fasi ad eliminazione diretta, anche se un pareggio contro i campioni d’Inghilterra sarebbe sufficiente per farlo se il Siviglia dovesse battere il Copenaghen nell’altra partita del gruppo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre...

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ildi Champions League : 'Domani daremo il massimo per batterli, non sarà facile. Haaland In campo aperto è inarrestabile, quello che mi ha stupito è che si muove bene anche nei ...A oltre un mese di distanza,e Manchester City si trovano di fronte per contendersi il primato del gruppo G di Champions League. Gli inglesi vantano un +3 sui tedeschi, che però in caso di vittoria con due gol ...Rafaela Pimenta ha raccontato per la prima volta la trattativa che ha portato Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City ...