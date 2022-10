Borsa Europa recupera con Wall Street | Milano +0 | 4%

Agenzia ANSA

Le Borse europee chiudono in positivo. Parigi è la migliore e sale dell'1,94% con il Cac 40 a 6.250 punti. Francoforte registra un +0,95% con il Dax a 13.054 punti. Londra è piatta e segna un - 0,02 % ...In, l'attesa è per la riunione della Bce di giovedì mentre negli Usa si spera che la Fed ... Attesa per i numeri di Microsoft Corp e Alphabet , achiusa. Loading... Intanto, mentre sul ... Borsa: Europa positiva, in calo rendimenti Titoli Stato (Teleborsa) - Giornata positiva per le Borse europee, con il Consiglio UE dell'Energia che ha fatto progressi sui piani comuni per affrontare la crisi energetica e ufficializzato l'intenzione ...Le Borse europee chiudono in positivo. Parigi è la migliore e sale dell'1,94% con il Cac 40 a 6.250 punti. Francoforte registra un +0,95% con il Dax a 13.054 punti. Londra è piatta e segna un -0,02 % ...