Boris | arriva la quarta stagione | da domani su Disney+

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo tre stagioni di strepitoso successo e dopo un film, tutto sembrava finito con la morte di Mattia Torre. Geniale sceneggiatore assieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico. Per fortuna così non è stato, e come sentiamo dire in un episodio, “l’inferno è pieno di quarte stagioni”.26 Ottobre su, con tutti gli otto episodi da trenta minuti prodotti con The Apartment, Fremantle. Per lasono tornati: regista, troupe, produttori e attori. Dopo dodici anni dalla terza, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, laarchivia l’ambientazione della tv generalista. Andava in scena su Fox, ed ora vira in casa Disney, su una satira spietata alle regole delle piattaforme, ai dogmi ...