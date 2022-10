BOOM! Mediaset anticipa il ritorno di Mario Giordano

(Di martedì 25 ottobre 2022)(Us) Le voci del coro si sono scagliate ma possiamo già annunciarvi che la lunga pausa natalizia dinon ci sarà: ci risulta cheabbia deciso di far tornare il programma regolamentante in onda dopo l’Epifania, e non il 14 febbraio 2023 come comunicato dallo stesso conduttore. La ‘pausa lunga’ aveva creato malumori a Videonews che ha pubblicamente lamentato la disattesa di alcune promesse fatte dall’azienda (per maggiori info clicca qui). La situazione è già rientrata. Anche lo scorso anno si era parlato di pausa extralarge per Fuori dal Coro, ma alla fine lo stop, pur superiore a quello degli altri programmi della rete, durò soltanto poco più di un mese.

