Bomba sporca | la Russia insiste | “E’ una minaccia reale” Gli Usa difendono Kiev | “Falso”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Washington – Gli Stati Uniti hanno respinto al mittente le accuse dellasecondo cui l’Ucraina starebbe progettando una. ”Semplicemente non è vero, si tratta di un’accusa falsa. Sappiamo che non è vero”, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby. Allo stesso modo “continuiamo a non vedere nulla in termini di preparativi da parte russa per l’uso di armi nucleari, nulla rispetto al potenziale utilizzo di una”, ha affermato Kirby. “Abbiamo visto in passato che i russi, a volte, hanno incolpato altri per cose che stavano pianificando di fare”, ha avvertito, anche se al momento non ci sono prove che fanno pensare che questa sia la situazione attuale. “Ma è un gioco che abbiamo già visto”, ha aggiunto. In precedenza il portavoce del Dipartimento di ...