Bologna | gatta di 31 anni sbranata da un cane La storia di Chicchi

Leggi su tpi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Una comunità commossa e addolorata quella di Monzuno, cittadina dell’Appennino bolognese, che ha perso la sua mascotte, la. Un animale record di longevità, con i suoi ben 31. Nei giorni scorsi, infatti, la micia, che godeva ancora di buona salute malgrado l’età avanzata, è stata azzannata e uccisa da un, di razza spinone, che si muoveva libero senza guinzaglio. Una notizia che ha fatto il giro del web e della cronaca locale, visto che tutti in paese conoscevano la longeva gattina. Tante le persone che hanno scritto sulla bacheca Facebook della padrona, addolorate per la scomparsa del felino. Sul caso sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione: dall’indagine condotta dai militari è seguita una denuncia per omessa sorveglianza deldi un 54enne della zona. “Non ...