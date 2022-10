Bollette | tra inchiesta dell’Agcm e decreto Aiuti bis

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’Agcm, L’Agenzia Garante della Concorrenze e del Mercato ha aperto quattro istruttorie contro 4 società fornitrici di energia elettrica e di gas colpevoli di non aver rispettato l’articolo 3 del nuovobis. È una misura che prevede diversi restrizioni alle modifiche dei prezzi dellefino al 30 aprile 2023 per tutelare il consumatore dal caro. Diversi sono le segnalazioni di illeciti arrivate all‘Antirust e all’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Entrambe hanno riposto con comunicato congiunto per porre fine ai tentativi illegali di alcune società di aggirare l’articolo 3 delbis. Ecco cosa i fornitori possono fare e cosa non si può fare in base al nuovo...

Il Foglio

... il volume rilevante di consumo extra di gas potrebbe variare5 e 9 miliardi di metri cubi. ... in definitiva, 'fornirebbe una soluzione piu' permanente per l'eccessiva dipendenza delle...Andrebbe, inoltre, previsto un più forte ristoro per quellecon incrementi dei costi dei consumi elettrici superiori al 100%. Ma non solo,le misure necessarie per supportare le imprese, ... Il discorso di Meloni tra Ucraina, bollette e donne: "Governerò 5 anni" Per dare l’annuncio, ha scelto un momento speciale: la cena di fine stagione con i suoi dipendenti. Al momento del dolce Bruno Berti, proprietario di tre ristoranti tra la Versilia e le ...Continuano le proteste contro il caro bollette. Dopo l'appuntamento di Mazara del Vallo della scorsa settimana - che ha visto in piazza più di duemila persone - oggi è stato il turno di Palermo. (ANSA ...