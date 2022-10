Boccia (Pd) 'Da Meloni solo ricette di destra che aumenteranno le ingiustizie sociali'

La Sicilia

...della presidentealla Camera è stato un discorso di destra, senza troppi giri di parole, ed è evidente che nel centrodestra sono scomparsi i liberali'. Così in una nota Francesco, ...Roma, 25 ott. " "Il discorso della presidentealla Camera è stato un discorso di destra, senza troppi giri di parole, ed è evidente che nel ... Così Francesco, senatore Pd e responsabile ... Governo: Boccia, 'da Meloni discorso di destra, noi a viso aperto contro' Sposato con Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio, Lollobrigida è dunque il cognato di Meloni. Quest’ultima ha raccontato nel suo libro che la sorella e l’attuale ministro dell’Agrico ...L'ex ministro oggi in Forza Italia loda la premier mentre Mulè la redarguisce: "Non cederemo ai compromessi sul tema delle riforme". Conte: "Oltre un'ora di vuota retorica". Calenda la boccia mentre " ...