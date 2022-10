Beyoncé | la figlia di 10 anni offre all’asta 80 mila dollari per un paio di orecchini della madre

Leggi su blog.libero

(Di martedì 25 ottobre 2022) Gioielli, che passione. Ladiha soli 10, ma ha ereditato dallauna passione per i preziosi accessori. Se ne sono accorti tutti quando sabato 22 ottobre, in occasione del Wearable Art Gala tenutosi a Los Angeles la bambina di nome Blue Ivy, ha preso parte a un’asta di lusso facendo un’offerta da capogiro. Come riporta il Mirror, nel corsoserata volta a celebrare la moda dagli’20 agli’50 e non a caso intitolata «Harlem Nights», la piccola, accompagnata da mammae papà Jay-Z, ha preso coraggio e a un certo punto ha alzato la paletta dei genitori per un lotto molto speciale. Sotto la supervisione dei suoi genitori, la bambina ha offerto 80per un ...