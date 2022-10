Berlusconi rialza la posta Già finita la tregua con la Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 25 ottobre 2022) Passano le settimane ma non accennano a diminuire le tensioni che agitano, per non dire sconquassano, Forza Italia. Del resto che tra gli azzurri ci sia maretta, è cosa nota tanto che proprio all’indomani della fine dell’Esecutivo di Mario Draghi c’erano state diverse defezioni tra cui quelle di tre big ossia Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta. La faida dentro Forza Italia tra falchi e governisti è un avviso alla. Se sarà scissione a destra si rischia la paralisi al Senato E nel partito non è tornato il sereno neanche dopo l’ottimo risultato uscito dalle urne perché qualcosa, durante i colloqui per la formazione della nuova squadra di Governo, deve essere andato storto. Ma se fino ad ora tutti gli azzurri hanno negato qualsivoglia fibrillazione interna al partito, da ieri le cose sono cambiate a seguito dell’intervista a Repubblica di Giorgio ...