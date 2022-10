Berlusconi “Meloni ha individuato priorità | da noi contributo leale”

(Di martedì 25 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente del consiglio Giorgianel suo assai pregevole intervento programmatico haledel Paese, ha tracciato una rotta chiara, nel solco del lavoro fatto fino a oggi dal centrodestra. Il presidenteha detto parole definitive e totalmente condivisibili sui diritti, sulle libertà, sulla necessità di abbassare le tasse e di promuovere una pace fiscale, con l’impegno ad affrontare oggi le grandi emergenze a partire dalla necessità di abbassare i costi dell’energia per famiglie e imprese, riprendendo una politica energetica non più condizionata dal ‘partito dei nò e dall’ambientalismo ideologico. Forza Italia darà unqualificato, serio e, con tutte le sue idee e le sue migliori energie perchè il nuovo governo di ...

Maria Montessori, Rita Levi Montalcini, Tina Anselmi, Nilde Iotti, Oriana Fallaci e Samantha Cristoforetti: ecco chi sono le donne citate da Giorgia Meloni nel suo discorso per la fiducia alla Camera ...