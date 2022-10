Benfica-Juventus | Le Iene o Il collegio? La tv del 25 ottobre

(Di martedì 25 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, martedì 25su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “Morgane 2 – Detective Geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “55 chili” e “Insperata fortuna”. Nel primo, un corpo da poco sepolto scompare senza lasciare traccia, poche sono le informazioni a disposizione della squadra, ma già da subito qualcosa è molto chiaro a Morgane, l’assassino fa parte della ricca famiglia Lecoq. Nel secondo, mentre si indaga sulla sparatoria che ha coinvolto l’ispettore Roxane, le indagini vanno ad intrecciarsi con gli avvenimenti del passato. Proprio le ricerche sulla scomparsa di Romain hanno insospettito qualcuno che ha cercato di uccidere Roxane. Morgane scoprirà importanti dettagli sul proprio passato. Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio fra, valida per la fase a gironi ...

Evento : Benfica-Juventus, Champions League. Data : 25/10/2022 Ore : 21.00 Dove vederla : Sky, NOW, Infinity+ e Canale 5. Stadio : Estádio da Luz. SKY SPORT (canale 255) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go 21.00 Benfica-Juventus (Champions League) - CANALE 5, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252) e in streaming su NOW e Sky Go. Benfica-Juventus, le parole di mister Allegri alla vigilia: "Domani dovremo fare gara perfetta, ma il nostro destino non dipende da noi".