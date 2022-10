Benfica-Juventus | Champions League | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ultima chiamata per la, costretta a vincere all’Estadio Da Luz contro unancora imbattuto da inizio stagione per continuare a credere in un complicatissimo passaggio del turno. A Lisbona, il fischio d’inizio a, valevole per la quinta giornata del Gruppo H di, è in programma alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre I portoghesi non perdono una partita dal penultima giornata dello scorso campionato, datata 5 maggio, quando vennero sconfitti a domicilio dal Porto per 1-0. Da allora, 20 partite senza sconfitte fra Primeira Liga,(compresi i preliminari) e Taça de Portugal, che sono valse agli uomini di Schmidt il primato sia in campionato (a +6 su Braga e Porto) ...