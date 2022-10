Belen | la dolce dedica a Stefano De Martino | ' Quanto fa sorridere' Ma poi scatta la frecciatina

L'ultima conferma arriva da, che approfitta di una storia Instagram nella quale scrive unadedica per il marito e ne approffita per invitare i follower a sintonizzarsi su Rai2 con l'...In quanto a visibilità , insomma,& Gabbana non potevano aspettarsi da Kim regalo migliore. E dire che il compleanno sarebbe il suo! Altre storie di Vanity Fair che potrebbero interessarti: - ...L'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino procede a gonfie vele. A confermarlo sono gli stessi marito e moglie, che sui social condividono spesso scatti o video che ...Vicky Princess, nome d’arte di Vincenza Ubaldini, è la sosia della conduttrice argentina e ha voluto raccontarsi ai giornalisti di FanPage.it ...