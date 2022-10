Basket | Virtus Bologna | esordio assoluto domani in Eurolega femminile Con Valencia è sfida tra debuttanti

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022)controSegafredo, al Pabellon Fuente de San Luis, per tutti semplicemente La Fonteta, questa partita avrà un significato molto particolare. Vedrà in scena, infatti, l’sia delle spagnole che delle V nere in(girone A). Per il blasone dei nomi, non è perciò una sorpresa che il sito ufficiale della manifestazione abbia messo proprio questo confronto in evidenza, dandogli la palma di Game of the Week. E dire che, in origine, laavrebbe dovuto tentare le qualificazioni, senza dunque alcuna certezza circa il fatto di esserci o meno. Una mano l’ha però data la rinuncia del TTT Riga, che ha aperto le porte della fase a gironi alla squadra che è attualmente in mano a ...