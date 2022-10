Basket femminile | confermata in appello a Mosca la condanna a 9 anni per Brittney Griner

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Non arrivane buone notizie dalla Russia per, stella delamericano e due volte campionessa olimpica. Il tribunale di Krasnogorsk, vicino, ha infatti confermato inlaa novedi reclusione (ed una multa da un milione di rubli, circa 16 mila dollari) con l’accusa di possesso e traffico di droga. La 32enne nativa di Houston è in carcere dallo scorso febbraio, quando fu arrestata al suo arrivo all’aeroporto Sheremetyevo didopo che la polizia le aveva trovato nel bagaglio sigarette elettroniche liquide contenenti olio di hashish., giocatrice delle Phoenix Mercury, si era recata in Russia per vestire la maglia di Ekaterinburg durante la pausa della WNBA. La cestista ha assistito ...