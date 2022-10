Basket | Eurolega ed Eurocup | i risultati delle italiane

(Di martedì 25 ottobre 2022)europeo grande protagonista in questa settimana, con le principali squadre del Vecchio Continente impegnate in un tour de force di partite. Si sono appena conclusi, rispettivamente, il terzo ed il secondo turno died, i due tornei cestistici europei principali. Turno in chiaroscuro per le nostre rappresentanti, protagoniste comunque di match molto combattuti e sempre sul filo del rasoio. Vediamo nel dettaglio isquadreimpegnate ined, le partite del martedì: sorride l’Olimpia, Virtus beffata Incontinua il momento positivo dell’Olimpia Milano, che nonostante un avvio complicato riesce ad espugnare la Stark Arena battendo ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Real Madrid - Virtus Segafredo Bologna , sfida valida come quinta giornata dell'2022/2023 di. Trasferta prestigiosa per gli uomini di coach Scariolo, ancora alla ricerca del giusto equilibrio per poter competere al meglio nell'élite della pallacanestro europea. ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv FC Barcellona - EA7 Emporio Armani Milano , sfida valida come quinta giornata dell'2022/2023 di. Terza trasferta consecutiva per gli uomini di coach Messina, che, dopo le vittorie su Partizan e Bayern Monaco settimana scorsa, sono attesi dall'impegno su un altro ... Basket, Eurolega: Milano-Virtus Bologna anticipata al 9 novembre, niente concomitanza con Italia-Spagna La quinta giornata di Basket Eurolega 2022-23 comincia giovedì 27 ottobre 2022 con la Virtus Bologna impegnata in casa del Real Madrid.Il coach dell'Olimpia ha anche spiegato il perché abbia scelto di inserire prima Gianmarco Pozzecco e poi Peppe Poeta nel suo staff.