Barilla lancia la #SecondLifePasta per combattere lo spreco in cucina

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – Se pensate che sostenibilità significhi solo riciclare attentamente i materiali, in occasione del World Pasta Day,vi sfida a ricredervi e propone così nuovi modi perloalimentare in. Confermando il proprio impegno a favore dellasostenibile, il brand invita infatti tutti i food lovers a dare una seconda possibilità alla pasta del giorno prima e compiere così un Gesto d’Amore per il pianeta. “Il cibo non è semplicemente ciò che mettiamo nel piatto ogni giorno. È ciò che dà energia alla nostra vita. È benessere, cultura, convivialità, sono le risorse necessarie per produrlo e rappresenta il sostentamento di molte persone in tutto il mondo. Sono questi i veri valori del cibo che vogliamo preservare. È nostro dovere evitare sprechi, ridurre ...